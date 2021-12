«Goetheanum» – Um Rudolf-Steiner-Zentrum mehren sich die Corona-Infektionen

Das Goetheanum-Zentrum in Dornach SO ist Sitz der anthroposophischen Gesellschaft Nordwestschweiz.

In Dornach SO grassiert das Coronavirus derzeit besonders stark.

Anthroposophen am Rudolf-Steiner-Zentrum «Goetheanum» in Dornach SO treiben offenbar die Corona-Infektionsrate in der Gemeinde hoch. Schaut man sich nämlich die Infektionszahlen für die Gemeinde mit 6900 Einwohnerinnen und Einwohnern an, so fallen besonders viele Corona-Infektionen auf. 957 Personen hätten sich seit Ausbruch der Pandemie damit angesteckt, berichtet die Sonntagszeitung.