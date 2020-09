Das sagt Spiess-Hegglin

Jolanda Spiess-Hegglin antwortet 20 Minuten schriftlich. Hier ihr Statement, auf dessen vollumfänglicher Wiedergabe sie besteht: «Alex Baur kennt mich und erträgt das. Er unterstellt in seinem Tweet der Zuger Justiz Filz, in seinen Worten ‹von ganz links bis ganz rechts›. Dieser Tweet von einem gestandenen Journalisten entlarvt den Zustand etwelcher Medienschaffenden in meinem Fall. Da ist keine Sachlichkeit und man erdreistet sich, jeden noch so niederträchtigen Vorwurf zu formulieren, wenn es um meine Person geht. Baurs haltlose Unterstellung einer verfilzten Zuger Justiz wäre meines Erachtens ein kritischer journalistischer Beitrag wert. Was meine Antwort anbelangt, so ist diese eine – zugegebenermassen nicht sehr feine, aber menschliche – Gegenprovokation auf Baurs ungeheuerliche Unterstellung.»