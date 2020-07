Eschlikon TG

Um Sprayer zu erwischen, zahlt Gemeinde Belohnung für Tipps

Die Gemeinde Eschlikon TG hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ein Pumpwerk mit Graffiti besprüht wurde. Wer zweckdienliche Hinweise bei der Gemeinde oder der Polizei meldet, wird mit 500 Franken belohnt.

GC-Schriftzüge und Hassbotschaften

« Wir nehmen an, dass das Pumpwerk von regionalen Personen besprüht wurde, weil es ziemlich a bseits i n einem Feld steht . Ausserdem wurde das Motiv « GCZ » gesprayt , was darauf hinweisen könnte, dass es sich event u ell u m unz u friedene GC-Fans handelte, die wegen Corona keine Tickets für das Fussballs piel gegen Wil bekommen haben » , vermutet M äder. Hinweise seien trotz der Belohnung bei der Gemeinde bisher noch nicht eingegangen.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, dass die Gemeinde Eschlikon eine Anzeige eingereicht hat. Ausserdem seien im gleichen Zeitraum zwei weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung in Sirnach TG eingegangen. Ein Opfer de r Graffiti -Besprühungen war die Migros in Sirnach. « Auch bei der Kantonspolizei T hurgau sind noch keine Hinweise zu d e m Fall e ingegangen » , sagt Mediensprecher Michael Roth. Ob man bei solch einem Fall eine Belohnung ausschreiben möchte und wie hoch man den Betrag setze , liege in der Entscheidung der B e troffenen . Der Sachschaden belaufe sich auf einige t ausen d Franken . Hinweise sollten in jedem Fall an die Polizei weitergeleitet werden. Von eigenständigen Ermittlungen rät die Polizei ab.