Kontakte einschränken, Abstand halten. Obwohl es uns in der aktuellen Situation sicherlich gut tun würde, sind Umarmungen, Knuddeln und Kuscheln mit Menschen ausserhalb des eigenen Haushalts gerade nicht angesagt. Wer am Weltknuddeltag (National Hugging Day) am 21. Januar jemanden zum ganz fest drücken hat, darf sich glücklich schätzen.

Bei einer Umarmung schüttet unser Körper verschiedene Glückshormone, darunter Oxytocin aus. Letzteres baut Stress ab, beruhigt unseren Geist und stärkt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was macht man, wenn am Weltknuddeltag eine Pandemie herrscht und niemand zum Huggen in der Nähe ist? Schwedische Forschende haben einen einfachen Umweg gefunden: Bei Versuchen an der Hochschule in Skövde wurden positive Effekte beim Kuscheln mit Hunden festgestellt.