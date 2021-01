In Basel-Stadt könnte schon bald ein Mindestlohn von 21 Franken pro Stunde gelten. Dies hat das Kantonsparlament am Mittwochmorgen mit 55 zu 38 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen und damit einen Gegenvorschlag zur Gewerkschaftsinitiative «Kein Lohn unter 23 Franken» verabschiedet. Am 13. Juni wird die Basler Bevölkerung aber das letzte Wort haben, ob und welcher Mindestlohn im Kanton künftig gelten soll.

Nicht ganz so dramatische Folgen fürchten die Wirtschaftsverbände, die sich ebenfalls gegen die Einführung eines kantonalen Mindestlohns ausgesprochen hatten. Sowohl die Initiative wie auch der Gegenvorschlag würden die Flexibilität des Arbeitsmarkts erheblich beeinträchtigen. Man werde deshalb entschlossen dagegen kämpfen, erklärten Arbeitgeber-, Gewerbeverband und Handelskammer in einer gemeinsamen Mitteilung.

Basel wäre nicht der erste Kanton mit einem gesetzlichen Mindestlohn. In Genf gilt seit Oktober ein Mindeststundenlohn von 23 Franken. Dies entspricht auch der Forderung der Basler Gewerkschaften. In den Kantonen Neuenburg, Jura und Tessin, die ebenfalls einen haben, liegt er bei 20 Franken. In Basel seien aber die Lebenskosten höher, argumentiert die Gewerkschaft Unia, die hinter der kantonalen Mindestlohn-Initiative in Basel steht.