Internet-Star: «Umfeld wie bei den Hunger Games» – schwere Vorwürfe gegen Salt Bae

So herrsche ein Klima der Angst und der Luxus in den Lokalen sei nur vorgespielt.

«Er schlief auf den Tischdecken ein»

Gökçe soll seine Restaurants auch als zu Hause benutzt haben. So soll er Angestellte auf Mykonos und in Dubai schon mal um Massagen gebeten haben. «Wenn er sich besonders müde fühlte, schlief er einfach im Restaurant ein. Ein paar Mal schlief er auf den Tischdecken ein», so ein Angestellter. Sie seien unsicher gewesen, ob sie gehen konnten, bevor er wach wurde.

Tricksereien

Auch Vorwürfe werden laut, dass der präsentierte Luxus in den Lokalen nicht echt sei. «Alles, von den Servietten bis zu den Gläsern war extrem billig», so ein ehemaliger Barkeeper. Eine Angestellte berichtet, dass sie die Uniform selbst habe bezahlen und instand halten müssen.

Es soll noch weitere Tricksereien gegeben haben. Wenn Kunden Wein in einer gekauften Flasche zurückliessen, sollen die Barkeeper angewiesen worden sein, ihn in Gläsern weiterzuverkaufen. Wenn Einzelhändler Weinproben mitbrachten, die in der Regel kostenlos waren, sollten die Barkeeper sie stattdessen an die Kunden verkaufen. Eine Kellnerin in Dubai erzählte gegenüber dem «Business Insider», dass ihr gesagt wurde, sie solle den Kunden sagen, dass ein Steak, das Hunderte von Dollar teurer als ein anderes war, von besserer Qualität sei – obwohl es aus demselben Stück Fleisch stammte.