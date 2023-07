Umfrage: Englisch-Kenntnisse in der Schweiz

Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kann nicht Englisch. Sie ist nicht alleine. Auch Ueli Maurer, Guy Parmelin, Magdalena Martullo-Blocher und Simonetta Sommaruga kämpfen mit dieser Fremdsprache. (Video: 20min/Jan Derrer)

Darum gehts Der English Proficiency Index der Sprachschule EF bringt ans Licht, wie gut es um unsere Englisch-Kenntnisse steht.

Und diese sind offenbar schlechter, als wir glauben.

Die Schweiz landet im europäischen Vergleich auf Platz 23.

Frauen schneiden dabei schlechter ab als Männer.

Was hat die Schweiz gelacht, als der damalige Bundesrat Ueli Maurer 2019 live bei CNN radebrechte: «I can nothing say to this.» Wir fühlen uns gerne polyglott und überhaupt, Englisch kann doch heute jede und jeder! Offenbar eine Fehleinschätzung.

Eine internationale Rangliste der Englischkenntnisse (der English Proficiency Index der Sprachschule EF) zeigt laut «SonntagsZeitung» , dass die Schweiz europaweit nur auf dem 23. Rang liegt. International landet die Schweiz auf dem 29. Platz, hinter Serbien und Nigeria und vor Argentinien und Hongkong. Spitzenreiter in Europa sind die Niederlande, gefolgt von Österreich und Norwegen. Zu den Top-Städten Europas gehören Amsterdam (Platz 1), Kopenhagen (2) und Stockholm (3). Die erste Schweizer Stadt ist Zürich auf Platz 9.

Ausserdem interessant: Schweizerinnen sprechen unterdurchschnittlich Englisch, die Schweizer sind knapp über dem Durchschnitt. Besonders verblüffend: Am besten drauf haben es die 31-40-Jährigen, gefolgt von den Über-41-Jährigen - und am schlechtesten ausgerechnet die Jungen zwischen 18 und 25.

Warum gerade Jüngere schlechter abschneiden, vermutet die Sprachschule EF: Womöglich hätten viele Jugendliche unter der Isolation in der Corona-Pandemie gelitten, was sich jetzt bemerkbar machen würde. Zudem habe «das erfolgreiche Lernen einer Sprache mindestens so viel mit Praxis zu tun wie mit Unterricht», heisst es in der «SonntagsZeitung» weiter. Dies erkläre, warum Ältere besser abschneide.

Dass skandinavische Länder Spitzenplätze einnehmen würden, habe auch mit Filmen zu tun. Dort lohne es sich nicht, Filme auf Norwegisch, Finnisch, Dänisch oder Schwedisch zu synchronisieren. Stattdessen schaut man sich die Filme in Originalsprache (oft Englisch) mit Untertitel an. In der Schweiz sei die Situation umgekehrt. Zwar gebe es Filme mit Untertiteln, aber «vor allem im Mainstreambereich werden die synchronisierten Versionen vom Publikum bevorzugt, ob älter oder jünger spielt keine grosse Rolle», sagt der Verband der Schweizer Kinobetreiber Pro Cinema gegenüber der «SonntagsZeitung».

Die Schweiz liegt in Sachen Englischkenntnisse im europäischen Vergleich auf Platz 23. (Symbolbild) IMAGO/USA TODAY Network

Der English Proficiency Index der Sprachschule EF basiert auf den standardisierten Tests, die die EF-Schülerinnen und -Schüler weltweit absolvieren; für den Bericht 2022 konnte auf die Prüfungsresultate von 2,1 Millionen Personen zurückgegriffen werden.