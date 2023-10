Umfrage in Luzern: Die Gesichter der Bundesräte sind bekannt, aber nicht die Namen

Ob die jungen Leute die Bundesräte kennen, haben wir in Luzern mit einigen Passanten getestet.

20 Minuten wollte in Luzern wissen, was junge Wählerinnen und Wähler über die bevorstehenden Wahlen denken.

Wichtig, dass in der Schweiz friedlich zusammengelebt werden kann

Auf die Frage, ob sie wählen gehen oder bereits gewählt hätten, sagte etwa Masha: «Nein, noch nicht, das Couvert liegt noch bei mir zu Hause auf meiner To-do-Liste. Ich bin gerade erst aus den Ferien zurückgekommen und darum hatte ich noch gar keine Zeit, mich damit zu befassen.» Für sie ist es wichtig, dass wir in der Schweiz in Frieden zusammenleben können. «Etwa so, dass wir uns nicht damit befassen müssen, dass Leute ausgeschafft werden sollen», sagt Masha weiter.