Viele Männer wollen Karriere vor der Beziehung

1 / 6 Bevor sie eine langfristige Beziehung eingeht, verspürt die Hälfte der Männer den Druck, eine Karriere zu lancieren. pexels.com Das hat das Datingportal Bumble in einer Umfrage herausgefunden. Pexels Laut den Autoren verhindert dieser Druck den Beginn von Liebesbeziehungen aus Angst, nicht genug erreicht zu haben oder einer Beziehung nicht «würdig» zu sein. Pexels

Darum gehts Eine Umfrage zeigt: Jeder zweite Mann fühlt sich unter Druck gesetzt, erst ein gewisses Mass an Karriere zu machen, bevor er eine langfristige Beziehung eingehen kann.

Weiter zeigt sich, dass das Bild von Männlichkeit zunehmend verwässert wird.

Obwohl die Karriere für Männer nach wie vor wichtig ist, haben sie Angst, mit 40 ein alleinstehendes, leicht verzweifeltes Partytier zu sein.

Kurz: Männer sind punkto Beziehungen und Dating unter Druck.

Was ist Männlichkeit? Wie hat sich das Bild des Mannes verändert und welchen Einfluss haben Geschlechterrollen auf Dating und Beziehungen? Das Datingportal Bumble hat dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben (siehe unten). Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Bild des Mannes

Das Bild des Mannes ist unklar

45 Prozent der Befragten sagen, dass es keine einheitliche Definition mehr dafür gibt, wie ein Mann zu sein hat.

Traditionelle Attribute werden nicht mehr gleich geschätzt

Attribute wie finanzielle Verantwortung und keine Verletzlichkeit zu zeigen, die traditionell als männlich galten, werden laut der Umfrage von Bumble heute nicht mehr so geschätzt. Heute assoziieren Menschen in der Schweiz Männlichkeit vor allem mit offenen Gesprächen, dem Respektieren von Grenzen und Empathie.

Dating & Beziehungen

Die Rolle des Mannes wandelt sich

Fast zwei Drittel der Befragten geben an, dass sich die Rolle von Männern in Dating und Beziehungen in den letzten Jahren verändert hat.

Erst Karriere, dann Beziehung

56 Prozent der Männer unter 35 Jahren fühlen sich unter Druck gesetzt, ein bestimmtes Mass an beruflichem Erfolg zu erlangen, bevor sie sich vorstellen können, eine ernsthafte Beziehung einzugehen oder sich zu binden. Diese Normen schränken Männer laut der Umfrage ein und verhindern den Beginn von Liebesbeziehungen aus Angst, nicht genug erreicht zu haben oder einer Beziehung nicht «würdig» zu sein.

Männer: Könntest du ganz ohne Einkommen eine Beziehung eingehen? Ja, klar. Nein, das geht gar nicht. Nur, wenn genug Erspartes da ist. Keine Angabe.

Frauen: Würdest du eine Beziehung eingehen, wenn der Mann kein Einkommen hätte? Ja, klar. Nein, das geht gar nicht. Nur, wenn genug Erspartes da ist. Keine Angabe.

Auch Männer spüren Zeitdruck im Dating

Fast jeder zweite Mann unter 35 Jahren gibt an, dass er nicht der «alleinstehende Bachelor» sein möchte, wenn alle anderen in einer Partnerschaft sind oder eine Familie gegründet haben. «Es scheint, dass Männer es trotz des beliebten Bilds in der Popkultur vermeiden wollen, das leicht verzweifelte Party Animal in den Vierzigern zu werden», heisst es in der Umfrage.

Es fehlen Vorbilder für Beziehungen

Nur wenige wissen, wo man nach Beispielen für eine gesunde Beziehung schauen soll. Ein Drittel (35 Prozent) der Schweizer Männer gibt an, dass sie in ihrem Leben keine Vorbilder für gesunde Beziehungen haben. Ermutigend sei aber, dass jeder Fünfte die Eltern als Vorbilder sieht. In Deutschland sind es nur zwölf Prozent.

Wer definiert Männlichkeit?

Filme und Popkultur prägen unser Bild

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist der Meinung, dass das traditionelle Bild von Romantik und Dating weitgehend durch Filme und die Popkultur geprägt wurde.

Männer sind unter Druck

Fast jede zweite Person sagt, dass «gesunde Beispiele moderner Männlichkeit» in Filmen und Popkultur unser Verhalten im realen Leben positiv beeinflussen könnten. «Unsere Umfrage zeigt, dass Männer mit Ablehnung, Erfolgsdruck im Beruf und neuen Erwartungen in Bezug auf emotionale Verfügbarkeit zu kämpfen haben, die sie oft an sich selbst zweifeln lassen», sagt Leonie Meyer von Bumble.



Die Umfrage Die Umfrage wurde im Auftrag von Bumble von YouGov Plc unter 1991 Erwachsenen aus der Schweiz durchgeführt. Die Umfrage wurde zwischen dem 6. September 2023 und dem 18. September 2023 durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle Schweizer Erwachsenen ab 18 Jahren.