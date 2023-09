Prinz Harry: Briten wollen ihn aus der Thronfolge streichen

Auch sei es der Meinung, dass er keinen Anspruch auf staatliche Gelder hat. Doch mit dem Rückzug aus dem royalen Leben strebte er die «finanzielle Unabhängigkeit» ohnehin an.

Prinz Harry hat sich selbst unbeliebt gemacht

Die Umfrage zeigt auch, dass die Befragten den Anspruch der Sussexes auf den Thron nicht gutheissen. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass sie komplett aus der Thronfolge gestrichen werden sollten. Prinz Harry ist derzeit der Fünfte in der Thronfolge nach seinem Bruder Prinz William (41) und dessen Kindern, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Meghan ist nicht in der Thronfolge – ähnlich wie Kate, die Prinzessin von Wales –, aber ihre beiden Kinder mit Harry, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet Mountbatten-Windsor (2), sind an Platz sechs und sieben.