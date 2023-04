Pfaffnau LU: Umgefallener Baum scheucht Kutschengespann auf – Pferd stirbt

Der Vorfall geschah in der Gemeinde Pfaffnau.

Im Gebiet Sagerwald ist es am Sonntag zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche gekommen. Der Kutscher wurde dabei verletzt. Ein Pferd zog sich tödliche Verletzungen zu.

Bei einem Selbstunfall mit einer Kutsche ist am Sonntag ein Kutscher verletzt worden.

Gegen 10.45 Uhr am Sonntagmorgen ist es in Pfaffnau zu einem Selbstunfall einer Pferdekutsche gekommen, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Ein Kutscher war im Gebiet Sagerwald mit den Pferden unterwegs auf einem Waldweg. Wegen eines umgestürzten Baumes, der den Weg versperrte, wurden die beiden Pferde aufgescheucht.