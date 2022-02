Sturmtief Roxana – Video zeigt, wie ein Swiss-Flieger am Flughafen Zürich durchstartet

MeteoNews zieht am Sonntag um 19 Uhr eine erste Zwischenbilanz des Sturms Roxana: Über dem Mittelland wurden 60 bis 90 Kilometer pro Stunde gemessen, Spitzenböe bis jetzt am Juranordfuss in Bressaucourt 117 Kilometer pro Stunde, auf dem Säntis 154 Kilometer pro Studen. Der Sturm wird in den nächsten Stunden noch zunehmen.