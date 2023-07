Roche: Halbjahresergebnis 2023 – Umsatzrückgang Covid-Produkte

Zurückzuführen ist das auf die gesunkene Nachfrage nach Covid-19-Produkten. Im Bereich Diagnostik ging der Umsatz in Schweizer Franken um 29 Prozent zurück.

Weil die Corona-Tests nicht mehr so oft benötigt werden wie noch im vergangenen Jahr, ging der Umsatz im Bereich Diagnostik um fast dreissig Prozent zurück.

Das Pharmaunternehmen verzeichnet für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzrückgang von acht Prozent in Schweizer Franken.

Der Pharma-Konzern Roche hat am Donnerstag die Halbjahreszahlen für das laufende Jahr vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatzrückgang von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr . Von Januar bis Juni erzielte Roche 29,8 Milliarden Franken, 2022 waren es noch 32,3 Milliarden Franken.

«Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen wirkte sich deutlich negativ auf die in Schweizer Franken dargestellten Resultate aus», heisst es in der Medienmitteilung. Was aber deutlich mehr ins Gewicht fällt: Die Corona-Pandemie ist vorbei.