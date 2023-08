Umsatzlöhne für Kellner: Michel Péclard bekommt haufenweise Job-Anfragen

In den Restaurants von Gastronom Michel Péclard erhalten die Servicemitarbeiter Umsatzlöhne.

Am Sonntag sorgte diese Meldung für mediale Aufmerksamkeit. Seither kann sich der Gastronom nicht mehr vor Anfragen und Bewerbungen retten.

In einem Restaurant von Michel Péclard erhielt ein Kellner im Juni einen Lohn von 16’500 Franken. Dies dank einem vom Umsatz abhängigen Lohn.

In den Restaurants von Gastronom Michel Péclard wurde ein neues Lohnmodell eingeführt. Die Servicemitarbeiter erhalten sieben bis acht Prozent des von ihnen getippten Umsatzes. Dass ein Kellner dadurch im Juni 16’500 Franken verdiente , sorgt nach einem Bericht der «NZZ am Sonntag» für mediale Aufmerksamkeit.

Herr Péclard, ein Servicemitarbeiter, der 16’500 Franken pro Monat verdient, das ist schon ausserordentlich.

Es ist klar, dass man mit 4000 Franken Lohn in Zürich schlecht leben kann. Umsatzlöhne bieten da eine Win-win-Situation. Zum einen verdienen die Angestellten mehr, zum anderen zeigen unsere Zahlen, dass durch die zusätzliche Motivation ein Servicemitarbeiter den Umsatz verdreifachen kann.

Wie waren die Reaktionen, nachdem Ihr Umsatzlohnmodell in den Medien Wellen schlug?

Wie viele Jobanfragen haben Sie in den letzten Stunden bekommen?

So viele wie noch nie. Es dürften etwa 40 bis 50 sein, werden aber immer mehr – dabei ist jetzt Saisonende und wir brauchen gar kein zusätzliches Personal mehr. Die Saisoniers von diesem Jahr wollen ausserdem alle im nächsten Sommer wiederkommen. Dass wir unser Personal auswählen können, ist auch neu für uns. Noch vor einem Jahr mussten wir einfach nehmen, was kam.

Und was ist mit den Köchen?

Wir überlegen noch, ob und wie wir das System auf das Personal, das im Hintergrund arbeitet, ausweiten können. In unserer eigenen Kochschule bilden wir viele Asylsuchende aus, die danach einen anständigen Lohn von 5000 bis 7000 Franken erhalten. Die machen ihren Job super und mit viel Freude. Darum gibt es bei uns null Reibereien und alle sind zufrieden.

Die Gastronomie hat ein Problem mit Personalmangel, gleichzeitig bricht jeder dritte Lernende ab. Was muss die Branche ändern?

Man hört immer nur Schlechtes über die Gastronomie. Das hält viele davon ab, in diese Branche einzusteigen. Wir müssen den Fokus auf die vielen Vorteile lenken, die der Job mit sich bringt. Zudem sind die Ausbildungen viel zu komplex und theoretisch. Wer Koch werden will, muss nicht unbedingt schulische Topleistungen erbringen. In der Gastro arbeitet man aus Freude.