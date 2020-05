Wangen bei Olten SO

61-Jähriger Mann und seine 30-jährige Frau tot in Einfamilienhaus entdeckt

Am Samstagvormittag musste die Polizei für eine Kontrolle zu einem Einfamilienhaus in Wangen bei Olten fahren. Dabei wurde ein Mann und eine Frau tot aufgefunden.

In einem Einfamilienhaus in Wangen bei Olten SO hat die Polizei am Samstagvormittag eine tote Frau und einen toten Mann aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 61-jährige Deutsche seine 30-jährige Ehefrau aus Tunesien umgebracht haben. Laut Tele M1 stammt der 61-Jährige ebenfalls aus Tunesien.