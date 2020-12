Das erste Mal aufgefallen ist es einem Leser-Reporter, als er am Freitagmorgen am Bahnhof war.

Die Mocmoc-Figur in Romanshorn TG wurde von Unbekannten weihnachtlich dekoriert. Aufgefallen ist es einem 25-jährigen Romanshorner, als er am Freitagmorgen zum Bahnhof ging. «Ich sah schon von weitem ein ungewohntes Blinken», sagt er. Von wem die Figur dekoriert wurde, weiss der Leser-Reporter nicht. Auf dem Podest, auf dem die Figur steht, heisst es: «Vergessen Sie nicht… den Humor». Gerade dieser Spruch gefällt dem 25-Jährigen. «Die Message ist gerade in dieser Zeit super», meint er. Die weihnachtliche Dekoration an Mocmoc macht ihm ebenfalls Freude. «Das ist auf jeden Fall etwas Cooles. Ich glaube, das bewegt die Leute.»