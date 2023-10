Umstrittene Leichenschau: Berner Gericht spricht Beschuldigten frei

1 / 4 Die «Bodies Exhibition» fand im Oktober 2018 im alten Tramdepot in Bern statt. Franziska Scheidegger Eine Menschenrechtsorganisation erstattete im Zusammenhang mit der Ausstellung Anzeige. Franziska Scheidegger Die Organisation vermutete, dass es sich bei den plastinierten Körpern mit hoher Wahrscheinlichkeit um verstorbene oder hingerichtete chinesische Gefangene handelt. Franziska Scheidegger

Darum gehts Eine Menschenrechtsorganisation reichte 2018 Anzeige im Zusammenhang mit einer Ausstellung in Bern ein, bei der menschliche Leichenexponate präsentiert wurden.

Die Staatsanwaltschaft sprach schliesslich einen Mitarbeiter der Veranstalterfirma schuldig. Dieser focht den Strafbefehl an.

Am Dienstag hat das Berner Regionalgericht den Mann vom Vorwurf der Störung des Totenfriedens freigesprochen.

Steht in der Schweiz eine Ausstellung mit menschlichen Leichen bevor, ist Widerstand programmiert. Im Herbst 2018 etwa verhinderte die Vereinigung «Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter» (ACAT-Schweiz) mit einer Beschwerde die Veranstaltung «Real Human Bodies» in Lausanne. ACAT vermutete, dass es sich bei den plastinierten Körpern mit hoher Wahrscheinlichkeit um verstorbene oder hingerichtete chinesische Gefangene handelt – ein Vorwurf, dem sich auch immer wieder die als Vorbild dienende «Körperwelten»-Ausstellung ausgesetzt sieht.

Wenige Tage zuvor, vom 5. bis 14. Oktober 2018, ging in der Stadt Bern dieselbe Ausstellung unter dem Namen «Bodies Exhibition» über die Bühne. Auch diese versuchte die christliche Menschenrechtsorganisation zu vereiteln – ohne Erfolg. Allerdings reichte ACAT Anzeige gegen Jan van Bergen ein, der damals auf der Webseite als Organisator angegeben wurde. Der Holländer gab gegenüber der Polizei jedoch zu Protokoll, der Veranstalter sei Harry Huppertz von der Huppertz Global GmbH mit Sitz in Deutschland; er selber sei lediglich ein Freund der Firma und habe für diese die Exponate in die Schweiz gebracht.

Beschuldigter erscheint nicht

Van Bergens Aussagen genügten der Berner Staatsanwaltschaft, um im November 2019 einen Strafbefehl gegen Harry Huppertz auszustellen. Darin heisst es unter anderem, der Veranstalter habe keine Dokumente vorlegen können, welche die Herkunft der präparierten Leichenteile und die ausdrückliche Einwilligung der Berechtigten belegen. Die Exponate seien zudem «in einer den Leichnam herabsetzenden Art und Weise zur Schau gestellt» worden, argumentiert die Staatsanwältin. Sie erklärte Huppertz wegen Störung der Totenruhe für schuldig und belegte ihn mit einer bedingten Geldstrafe in der Höhe von 3600 Franken.

Weil der Beschuldigte Einsprache gegen den Strafbefehl erhob, kam der Fall am Dienstag vor das Regionalgericht Bern-Mittelland. Huppertz blieb dem Gerichtstermin indes unentschuldigt fern, weshalb ein sogenanntes Abwesenheitsverfahren durchgeführt wurde. Ein solches sei möglich, da der Mann bereits in Deutschland habe einvernommen werden können, erklärte Einzelrichterin Gysi in ihren einleitenden Worten.

Weil sich das Beweisverfahren somit erübrigte, wurde anschliessend gleich das Urteil verkündet: Die Richterin sprach Harry Huppertz von der Anschuldigung der Störung des Totenfriedens frei. Das Verfahren stand von Beginn weg unter keinem guten Stern, wie in Gysis Urteilsbegründung deutlich wurde. Der Umstand, dass der Beschuldigte wie auch die Firma im Ausland ansässig seien und er folglich nicht zur Teilnahme an einem Gerichtsverfahren in der Schweiz verpflichtet werden könne, habe genauere Abklärungen erschwert, sagte die Richterin. So habe der Beschuldigte mehrere Vorladungen des Gerichts ignoriert.

«Dem Gericht sind die Hände gebunden»

Im vergangenen Februar konnte Huppertz in Deutschland schliesslich doch noch einvernommen werden. Dabei gab er laut der Richterin an, dass nicht er, sondern die Huppertz Global GmbH Veranstalter der umstrittenen Ausstellung in Bern gewesen sei. Geschäftsführerin sei seine Mutter Margot Huppertz, die nachweislich auch Vollmachten im Zusammenhang mit der «Bodies Exhibition» ausstellte. Margot Huppertz war es auch, die auf dem Antrag zur Leichenschau in Lausanne als Verantwortliche aufgeführt war. Er selbst sei lediglich Angestellter der Firma und habe vor Ort etwa beim Aufbau geholfen, sagte Harry Huppertz bei der polizeilichen Einvernahme.

Ein Veranstalter sei eine Person, «die in organisatorischer und finanzieller Hinsicht für die Veranstaltung verantwortlich ist, deren Vorbereitung und Durchführung übernimmt und das unternehmerische Risiko für die Veranstaltung trägt», zitierte Gysi eine Definition aus der Fachliteratur. All dies treffe auf den Beschuldigten nicht zu. Es sei daher nicht möglich, ihm nachzuweisen, dass er Veranstalter der Ausstellung gewesen sei. Dem Gericht seien folglich «die Hände gebunden» und es könne den Fall nicht genauer beurteilen, so Gysi. Die logische Folge: ein Freispruch.

