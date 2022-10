Zürich-Fluntern: Klima-Aktivisten lassen Luft aus Reifen von 30 SUVs

Im April führten sie ihre erste Aktion in der Schweiz durch.

«30 SUVs in Zürich-Fluntern entwaffnet», schreiben die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten «Tyre Extinguishers» in einer Medienmitteilung. Bei zahlreichen Autoreifen liessen sie die Luft ab, ohne die Pneus dabei zu beschädigen. «SUVs und Autos mit Vierradantrieb sind schädlich für unsere Gesundheit, unsere öffentliche Sicherheit und das Klima», kommuniziert die Aktivisten-Gruppe auf ihrer Website .

Es ist nicht das erste Mal, dass die «Tyre Extinguishers» in Zürich zuschlagen: Bereits im April verärgerten die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihrer Luftablass-Aktion diverse Besitzerinnen und Besitzer von «Sports Utility Vehicles», also Geländewagen. Ihren Ursprung hat die Gruppierung in Grossbritannien. Gegenüber 20 Minuten teilte die Gruppe damals mit, bei nicht weniger als 2000 SUVs bereits die Luft aus den Reifen abgelassen zu haben.