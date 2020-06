Millionen gefordert

Umstrittener Forscher verspricht Corona-Impfstoff bis Dezember

Martin Bachmann hat schon viele Heilmittelversprechen gemacht und sie nicht eingelöst. Nun will der Professor für Immunologie einen Impfstoff gegen das Coronavirus liefern.

Die Aufmerksamkeit in dem Rennen um einen Corona-Impfstoff ist global und der Notstand akut. (Symbolbild)

Der Berner Immunologe Martin Bachmann schürte bereits im April während des Höhepunktes der Corona-Krise grosse Hoffnungen bei der Schweizer Bevölkerung. In diversen Medien verkündete er, bis im Herbst das ganze Land mit einem Corona-Impfstoff versorgen zu können. Der Haken dabei: Der 52-Jährige hatte schon mehrmals grosse Versprechen gemacht – und sie dann nicht eingelöst. So sagte er etwa im Jahr 2006 gegenüber dem «Blick», dass es in fünf Jahren eine Impfung gegen Alzheimer gäbe. Stattdessen verkündete die Firma Cytos, deren Geschäftsleitungsmitglied Bachmann bis im Jahr 2012 war, andere, neue Forschungsprojekte etwa im Kampf gegen Krebs oder Diabetes. Nichts davon schaffte bis heute den Durchbruch.