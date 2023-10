Ugg-Boots sind endgültig zurück – so stylst du sie 2023

Ganz klar: Komfort. Deswegen mag ich auch Uggs. Komfort, aber ich mag trotzdem keine Uggs. Der Look! Mir ist wichtig, dass sie gut aussehen. Mir egal. Hauptasche, ich habe überhaupt Schuhe an den Füssen. Bei Schuhen ist mir nichts wichtig.

Schon 2022 (und im Jahr davor, und im Jahr davor) wurde das Image des kontroversen Schuhs aus Shearling fleissig entstaubt. Diesmal wird der Trendschuh, der vor allem in Modekreisen als hässlich verschrien wird, etwas anders gestylt als in den Vorjahren. So setzt Emily Ratajkowski in den Strassen New York Citys auf eine Plateau-Variante. Das Model kombiniert ihre Uggs mit einem roten Strickrock und einer Button-Up-Jacke aus Wildleder.