Obwohl er gegenüber dem « Tagblatt » versichert, er wolle einen Schlussstrich ziehen und sich nicht mehr öffentlich zur Sache äussern, stellt er in hoher Kadenz Beiträge auf Facebook. 16 sind es alleine in den letzten 24 Stunden.

Auch vor heftigem Zynismus schreckt Rainer Schregel nicht zurück. Ein Facebook-Post, in dem er sich über den Tod eines 101-jährigen Mannes lustig macht, fand seinen Weg als Screenshot auf Twitter, wo sich die User entsetzt zeigen. Und die Frage stellen, ob Schregel als Amtsarzt wirklich noch tragbar sei.

«Aus der Blüte seines Lebens wurde er gerissen. Er war voller Pläne und Hoffnung für die Zukunft. Stets umtriebig, füllte er sein Leben mit Taten und Aktionen. Die Seuche hat ihm viele Jahrzehnte des Schaffens gestohlen. Es ist so ungerecht, einen so jungen Menschen aus dem Kreis seiner gleichaltrigen Freunde zu reissen. Es wird Zeit, die masnahmen zu verschärfen. Es ist so verantwortungslos, dass die Jugend ausstirbt», amüsierte sich Schregel.