Nach Kritik : Umstrittener Winnetou-Film wird in Schweizer Kinos nicht gezeigt

In der Schweiz hat der Verleiher Ascot Elite den Film aus dem Programm genommen, wie Recherchen von 20 Minuten zeigen. Damit wird er in den Kinos kaum mehr zu sehen sein.

Es gibt Filme, die sind wenig spektakulär, aber sorgen für grosse Diskussionen. So auch «Der junge Häuptling Winnetou», der in Deutschland und Österreich seit Mitte August in den Kinos läuft. Kinostart in der Schweiz wäre am 20. Oktober gewesen, doch daraus wird nun nichts, wie Recherchen von 20 Minuten zeigen.