London: Umweltaktivisten hängen an Brücke – und legen Verkehr 36 Stunden lang lahm

Die Gruppe «Just Stop Oil» startete am Montagmorgen eine Protestaktion in der Nähe von London.

Nichts ging mehr in Dartford östlich von London – 36 Stunden lang mussten britische Sicherheitskräfte die Schrägseilbrücke Queen Elizabeth II über die Themse sperren, weil zwei Umweltaktivisten der Gruppierung «Just Stop Oil» am frühen Montagmorgen auf die Masten der Brücke geklettert waren, um gegen die neuen Öl- und Gaslizenzen der britischen Regierung zu protestieren.

Am Dienstagabend teilte «Just Stop Oil» via Twitter mit, dass die beiden Männer sich bereit erklärt hätten, mit der Polizei zu kooperieren und von der Brücke herunterzukommen. Die Behörde hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen riesigen Hubsteiger zur Brücke gebracht. Die Aktivisten wurden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen.

Trowland, ein 39-jähriger Bauingenieur, und sein Teampartner rühmten sich auf Social Media ihres Erfolges: «Wir haben die Öllieferungen nach Kent und in den Südosten 36 Stunden lang erfolgreich unterbrochen», schrieben sie. Die beiden kündigten an, dass andere Mitglieder von «Just Stop Oil» weitere Störungen verursachen würden.

Autofahrende forderten Polizei auf, «etwas zu unternehmen»

Mit dieser Aktion hat «Just Stop Oil» zum dritten Mal innert einer Woche für Aufsehen gesorgt. Erst am letzten Freitag hatten Mitglieder der Gruppe ein Van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppe überschüttet, am Sonntag besprühten sie einen Showroom des Luxussportwagenherstellers Aston Martin im Zentrum Londons mit orangefarbener Farbe. Zudem versperrten die Mitglieder von «Just Stop Oil» am Sonntag die Strasse, in der sich der Ausstellungsraum befindet, durch eine Sitzblockade.