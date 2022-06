Lebensmittelverschwendung: Umweltorganisationen fordern «Doggy Bags»-Pflicht gegen Food-Waste

Auch Claudio Beretta, Umweltwissenschaftler an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Bereich nachhaltige Ernährung und Präsident von Foodwaste.ch, sieht Vorteile in den Doggy Bags und fordert die Einführung einer entsprechenden Regelung.

In der Schweiz landen jährlich 2,8 Millionen Tonnen an essbaren Lebensmitteln im Abfall. Das entspricht rund 330 Kilogramm pro Person. Gegen diesen Food-Waste hat der Bundesrat einen Aktionsplan verabschiedet. Allerdings sind die Massnahmen bislang auf freiwilliger Basis. In Spanien hingegen sollen Gastronomiebetriebe dazu verpflichtet werden, ihren Gästen anzubieten, ihre Essensreste in einem «Doggy Bag» mit nach Hause zu nehmen.



Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise und des dringlichen Handlungsbedarfs fordert Greenpeace eine breite Einführung von Doggy Bags auch in der Schweiz. «Noch besser wäre es, wenn Restaurants ihre Menüs kleiner anbieten würden mit der Möglichkeit, nachschöpfen zu können», sagt Alexandra Gavilano, Expertin für ein nachhaltiges Ernährungssystem von Greenpeace. Das müsse den Gästen aktiv kommuniziert werden. Zudem sollte überschüssiges Essen gratis an dankende Abnehmerinnen und Abnehmer weitergegeben werden. Kurz gesagt: «Das Problem Food-Waste muss ganzheitlich angegangen werden.»