Trumps gehen, Bidens kommen : Zügeln im Weissen Haus: Kein leichtes Unterfangen

Die Angestellten des Weissen Hauses sind talentierte Zügelhelfer. Doch dieses Jahr wird für sie der Auszug des bisherigen Präsidenten und der Einzug des neuen anders ablaufen – wegen Trump und Corona.

Der Wechsel der First Family im Weissen Haus ist eine Präzisionsarbeit.

…die Bidens ziehen am Mittwoch ein.

Doch in diesem Jahr ist alles anders: Der scheidende Präsident und das Coronavirus machen alles etwas komplizierter.

Am 20. Januar 2021 zieht der abgewählte US-Präsident Donald Trump mit seiner Familie aus dem Weissen Haus aus, der neue Präsident Joe Biden zieht mit seiner Frau Jill ein.

Die Angestellten des Weissen Hauses nehmen am Tag der Amtseinführung des Präsidenten nicht nur den Auszug des bisherigen Amtsinhabers vor, sondern auch den Einzug des neuen. Das erfordert normalerweise Präzisionsarbeit: Beide Umzüge werden in der Regel innerhalb von etwa fünf Stunden erledigt. Der Startpunkt wäre üblicherweise, wenn der scheidende Präsident und der künftige gemeinsam das Weisse Haus für den Weg zur Amtseinführungszeremonie am Kapitolgebäude verlassen.