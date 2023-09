Robbie Williams zieht nach Gstaad – Genf ist Geschichte

Im Sommer 2020 reiste er mit seiner Familie durch die Schweiz, der Deal zum Hauskauf am Genfersee kam auf dem Golfplatz zustande.

Zuerst kaufte er dieses Anwesen am Genfersee – nun versucht er aber, es wieder loszuwerden.

Zwischenzeitlich hatte Williams auch in Los Angeles gelebt.

Seine Villa am Genfersee ist für ihn Geschichte – ob er sie bereits verkauft hat, ist noch unklar.

Robbie Williams zieht es nun doch wieder in die Schweiz – er soll ein Anwesen in Gstaad im Berner Oberland gekauft haben.

Eingezogen ist er dort nie, gekauft hatte er es aber trotzdem: sein Anwesen am Genfersee für schlappe 29 Millionen Franken. Im Dezember 2020 erwarb Robbie Williams die Villa in Vandœuvres von seinem Golf-Sportsfreund Nicolas Brunschwig für 29 Millionen Franken. Zuvor hatte Brunschwig das Grundstück seinem Cousin Jean-Marc abgekauft, für acht Millionen Franken weniger.

Er teilte es und verkaufte einen Teil davon an Williams – mit beträchtlichem Gewinn. Zwischenzeitlich zog es den Megastar nach Los Angeles , wo er ebenfalls einiges an Geld für Immobilien liess: 46 Millionen Franken für eine Villa in der Stadt der Engel.