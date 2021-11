Bürgerkrieg in Äthiopien : UN-Generalsekretär fordert sofortige Waffenruhe

António Guterres hat bei einem Kolumbien-Besuch zur Waffenruhe in Äthiopien aufgerufen. Die Konfliktparteien sollten die Waffen schweigen lassen, «um das Land zu retten», sagte er demnach.

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine «bedingungslose und sofortige» Waffenruhe in Äthiopien gefordert. Die Konfliktparteien sollten die Waffen schweigen lassen, «um das Land zu retten», sagte Guterres am Mittwoch bei einem Besuch in Kolumbien zur Feier der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der Regierung und den Farc-Rebellen vor fünf Jahren. Nur im Dialog könne die Stabilität in der Region wiederhergestellt werden.