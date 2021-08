Afghanistan : UN-Generalsekretär will mit Taliban Verhandlungsgespräche führen

Nachdem die Taliban mehr als zwei Drittel Afghanistans kontrollieren, fordert António Guterres den Stopp der Offensive und will ernsthafte Verhandlungen beginnen.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Taliban am Freitag zu einem sofortigen Stopp ihrer Offensive in Afghanistan und zu Verhandlungen aufgefordert. Dies sei nötig, um einen ausgedehnten Bürgerkrieg oder eine Isolierung Afghanistans zu verhindern, sagte Guterres in seinem ersten Appell an die militant-islamistische Gruppierung.