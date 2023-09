UNO: SDG-Farben machen Präsident Erdogan wütend

Derzeit findet die UN-Generalversammlung in New York statt.

Bei der UN-Generalversammlung, die am 26. September ihren Abschluss finden wird, sprechen derzeit Politiker aus aller Welt. Die grossen Fragen der Menschheit werden hier diskutiert: Klimakrise, der Ukraine-Krieg oder der Hunger in der Welt. Regierungschefs aus aller Welt sprechen hier vor der Generalversammlung, darunter auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ihn beschäftigten aber nicht die Vielzahl von Krisen in der Welt, sondern vielmehr die Farben, die das UN-Gebäude in New York an vielen Stelle zierten.