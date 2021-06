UN-Tribunal bestätigt Urteil gegen Ratko Mladic : UN-Tribunal bestätigt Urteil gegen «Schlächter von Bosnien»

Das UN-Kriegsverbrechertribunal hat am Dienstag die Verurteilung des früheren bosnisch-serbischen Militärchefs Ratko Mladic wegen Völkermords und Kriegsverbrechen bestätigt.

Ein internationales Gericht hat die Verurteilung des früheren bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladic zu lebenslanger Haft wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestätigt. Das Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien in Den Haag hielt das 2017 gegen Mladic gefällte Urteil in seiner am Dienstag verkündeten Berufungsentscheidung aufrecht.