New York : «Die Welt hat das Wort ergriffen» – UNO verurteilt Putins Annexionen

143 der 193 Mitgliedsstaaten haben am Mittwoch für eine entsprechende Resolution gestimmt, 35 Staaten enthielten sich der Stimme.

1 / 2 Die UNO verurteilte am Mittwoch mit grosser Mehrheit die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine. AFP 143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten für die Resolution. IMAGO/Pacific Press Agency

Darum gehts Am Mittwoch hat die UN-Vollversammlung die russischen Annexionen in der Ukraine verurteilt.

143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung stimmten für eine entsprechende Resolution.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski feierte den verabschiedeten Beschluss als historisch.

Mit einer historischen Mehrheit hat die Weltgemeinschaft die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt und für nichtig erklärt. 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution – 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen.

«Anders als Russland steht die Ukraine nicht alleine da»

Die am Mittwoch verabschiedete Resolution verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Ende September hatte Kremlchef Wladimir Putin die Annexion nach mehreren Scheinreferenden verkündet.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski feierte den verabschiedeten Beschluss als historisch: «Die Welt hat das Wort ergriffen – der Annexionsversuch Russlands ist wertlos und wird niemals von freien Nationen anerkannt werden», schrieb er auf Twitter. Die deutsche UN-Vertretung schrieb: «Die internationale Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen, um die UN-Charta zu verteidigen. Anders als Russland steht die Ukraine nicht alleine da.» Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sprach von einem «monumentalen Tag für die Vereinten Nationen».

«Sie könnten die Nächsten sein»

Das Ergebnis war sogar besser als die 141 Stimmen in der Vollversammlung für eine Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine im März – und auch als bei den 100 Stimmen für eine ähnliche Resolution nach der Annexion der Krim im Jahr 2014. Auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien stimmten für die Resolution. Mit China und Indien enthielten sich jedoch zwei mächtige Staaten, in denen etwa 2,8 Milliarden Menschen leben. Von den früheren Sowjetrepubliken stimmte keine mit Moskau. Derweil enthielten sich mehr als ein Dutzend Staaten aus Afrika.

In der am Montag begonnenen Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung hatten Diplomaten aus Dutzenden Ländern gewarnt, dass jedes UN-Mitgliedsland ein Eigeninteresse an einer Verurteilung Russlands haben müsste. «Heute ist es Russland, das in die Ukraine einmarschiert. Aber morgen könnte es eine andere Nation sein, deren Territorium verletzt wird. Sie könnten es sein. Sie könnten die Nächsten sein», sagte die US-Botschafterin Thomas-Greenfield. Ähnlich äusserte sich Deutschland: «Die souveräne Gleichheit und territoriale Integrität eines jeden von uns wäre der Gnade unserer Nachbarn ausgesetzt».

