Vermieterin von Sherlock Holmes : Una Stubbs ist im Alter von 84 Jahren verstorben

Den meisten war sie als Vermieterin des weltweit bekannten Detektivs Sherlock Holmes bekannt. Nun ist Una Stubbs zu Hause in Edinburgh gestorben.

Die Britin war aber auch in diversen anderen TV-Serien zu sehen. Unter anderem in «Bis der Tod uns scheidet», die zwischen 1965 und 1975 in Grossbritannien lief.

Die britische Schauspielerin Una Stubbs ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren zu Hause in Edinburgh, wie ihre Agentin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In einer Mitteilung ihrer Familie hiess es, sie sei friedlich an den Folgen einer altersbedingten Krankheit gestorben.