Ekel in Peking – «Unappetitliche Käsesauce» – Olympia-Fondue stösst Experten sauer auf

Ein Video eines Fondues an Olympia sorgt für Schlagzeilen.

Das Ekel-Fondue an Olympia schlägt hohe Wellen. Nicht nur viele Tiktok-User und -Userinnen, die unter dem Original-Video fleissig Kommentare hinterlassen, sind entsetzt. Auch Schweizer Käse-Experten und -Expertinnen stösst die Sache sauer auf.

Martin Spahr von der Switzerland Cheese Marketing AG meint etwa auf Anfrage von 20 Minuten: «Wir finden den Begriff ‹Fondue› im Zusammenhang mit dieser ziemlich unappetitlichen Käsesauce total deplatziert.» Geschmack, räumt er ein, sei schlussendlich aber etwas Individuelles und das sei auch gut so. Spahr scherzt: «Wir finden, dass ‹Stäbli› in Kombination mit ‹Käsefondue› durchaus Potenzial für eine neue olympische Disziplin hat.»

Die Konsistenz des Fondues im Video ist dickflüssig, fast elastisch. Als die Videodreherin ihr Brot, eine Art Cracker, in den Käse eintauchen will, geht das fast nicht. So sehr spannt die mysteriöse Masse. Auch die Farbe lässt stutzen: Das Fondue leuchtet regelrecht, es ist feurig orange.