«Unbegreiflich, dass die Politik Raser mit Samthandschuhen anfassen will»

Gebremster Schaum 14.08.2020, 16:30

Grad in bewohnten Gegenden sind die 30er und 20er Zonen ein wichtiges Element zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Hier gehört JEDEM der über doppelt so schnell fährt, (20 - über 40, resp 30 - über 60) der Führerausweis sofort endgültig entzogen. 3 Jahre Sperre, Psychotest und dann wieder neu machen. Wer trotz einem solchen Entzug noch Auto fährt, soll in Knast einfahren. Kann ja nicht sein, dass ein paar Mehrbessere sich für Geld und Anwälte alles rausnehmen dürfen. Einziges Risiko: 45er Elektrovelölis triffts dann eben auch. Aber die müssen ja künftig Tacho haben und dürfen sich auch anpassen. Dann brauchts noch die Regel, dass auf dem Trottoir, im Ausnahmefall gefahren, maximal 10 km/h gestattet sind, Lieferfahrzeuge, Elektro-Rollstühle, Velo, E-Trotti etc; (10 - über 20) und damit wäre mehr Sicherheit gewonnen, als wenn man drüber diskutiert, ob auf der Autobahn nun „Rasen“ bei 150, 180 oder 200 anfängt.