Wegen Impf-Statement - Unbekannte attackieren Restaurant von Thurgauer Gastro-Chef mit Blut

In einem der Schweinefüsse, die die Vandalen aufgehängt haben, steckt eine Spritze. Eine Anspielung auf die Impfung, die der Gastro-Chef Ruedi Bartel befürwortet.

Die Eingangstür blutverschmiert, aufgehängte Schweinefüsse und Nazi-Symbole wie Hakenkreuze – verkehrt herum gemalt – auf dem Trottoir. Auf der blutbespritzten Treppe liegt ein toter Tintenfisch. Dieser Anblick erwartete den Gastro-Chef und SVP-Kantonsrat Ruedi Bartel am Sonntagmorgen in seinem Restaurant, dem «Gasthaus Krone» in Balterswil TG, schreibt der «Blick».