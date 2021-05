Zürich - Unbekannte besetzen Coop-Häuser am Sihlquai

Die Wohnhäuser am Sihlquai 280/282 wurden am Sonntag Abend besetzt. Eine Gruppe noch unbekannter Personen sind in das Gebäude eingedrungen und haben mit Bannern das Gebäude für besetzt erklärt. Gleichzeitig wird auf der Strasse eine Protestaktion veranstaltet. Die Stadtpolizei ist vor Ort.