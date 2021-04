Laut Ricky Meyer vom Schaffhauser Tierrettungsdienst «Animal Rescue» wurden die Tiere in der Nacht auf Samstag mit Verkehrskegeln beworfen.

In der Nähe des «Lindli» in Schaffhausen brüten zurzeit Schwäne.

In Schaffhausen haben Tierschützer bei einer Kontrolle in der Nacht auf Samstag festgestellt, dass die in der Nähe des «Lindli» brütenden Schwäne mit Verkehrskegeln beworfen wurden. Für Ricky Meyer vom Schaffhauser Tierrettungsdienst «Animal Rescue» unverständlich. «So etwas Sinnloses kann ich nicht verstehen.» Wie er gegenüber «Tele Top» sagt, sind die Verkehrskegeln zum Schutz der Tiere gedacht.