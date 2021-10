Serie von Kleinbränden  – Unbekannte Brandstifter setzten Briefkasten in Flammen   

Dies ist bereits der vierte Kleinbrand in der Gemeinde Hochdorf innerhalb weniger Tage. So wurden auch Bretter an der Ligschwilstrasse am 19. Oktober kurz nach 21.30 Uhr in Brand gesteckt.

Gegen 16.15 Uhr wurde der Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag ein Brand in einem Briefkasten am Brauereiweg in Hochdorf LU gemeldet. Das Feuer konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam niemand zu Schaden. Dies ist nun der vierte Kleinbrand in Hochdorf innerhalb weniger Tage. So wurden am 19. Oktober kurz nach 21.30 Uhr bereits an der Ligschwilstrasse Bretter hinter einem Metallcontainer in Brand gesteckt. Am Montag 25. und Dienstag 26. Oktober wurden zwischen 20 und 21 Uhr insgesamt drei Abfalleimer am Bahnhof Schönau in Brand gesetzt.