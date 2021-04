Knatsch um Barrieren im Quartier : Unbekannte demolieren Barriere-Massnahme in Oltner Quartier

Um Schleichverkehr zu verhindern, hat die Stadt Olten im Säliquartier versuchsweise zwei Barrieren aufgestellt. Diese sorgen bei vielen Anwohnern für rote Köpfe. Die beiden Barrieren wurde mittlerweile bereits beschädigt.

Seit mehreren Tagen drehen sich die Diskussionen im OItner Säliquartier um zwei neu aufgestellte Barrieren. Diverse Baustellen in der Stadt führten zu Schleichverkehr im Quartier. Weil dabei auch immer wieder Verkehrsregeln missachtet wurden, installierte die Stadt Olten am vergangenen Mittwoch zwei Barrieren und eine Sperre mit Pflanzentrögen. Diese sorgten bei vielen Anwohnern für Wut und Ärger. «Wer im Quartier wohnt und häufig mit dem Auto unterwegs ist, muss nun mühsame Umwege fahren», so ein Anwohner.

Mittlerweile wurden die beiden Barrieren von Unbekannten sogar demoliert und beschädigt. Am Freitag traf es die Schranke an der Riggenbachstrasse und am Sonntag musste die Barriere an der Gartenstrasse dran glauben. Für Oltens Stadtpräsident Martin Wey ein No-Go: «Das geht natürlich gar nicht, die entsprechenden Abklärungen laufen. Man kann gegen das Projekt sein, aber sicherlich keine Sachbeschädigung verüben.»