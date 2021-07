Unbekannte entfernen in Walzenhausen Reifen und klauen nur die Radmuttern

1 / 8 Als Jens Sturzenegger am Montag zur Arbeit wollte, bemerkt er, dass etwas an seinem Auto nicht stimmt. Privat In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen hatten Unbekannte die Räder auf der rechten Seite demontiert und unter das Auto gelegt. Privat «Es war ein sehr komisches Gefühl, als ich mein Auto sah», erzählt der 27-Jährige 20 Minuten. Privat

Darum gehts In der Nacht auf Montag wurde das Auto von Jens Sturzenegger manipuliert.

Die Räder auf der rechten Seite wurden abmontiert und unter das Auto gelegt.

Das Spezielle: Nur die Radmuttern fehlten.

Auch die Polizei steht vor einem Rätsel, vermutet aber einen Streich.

Ein unfreiwilliger Arbeitsaufwand wartete auf den in Walzenhausen wohnhaften Jens Sturzenegger, als er am Montagmorgen zu seinem Auto ging. «Es war ein sehr komisches Gefühl, als ich mein Auto sah», erzählt der 27-Jährige. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen hatten Unbekannte an seinem Fahrzeug die rechtsseitigen Reifen abmontiert und unter das Auto gelegt. Um den Schaden zu beheben, musste er einen halben Tag einsetzen und konnte deswegen nicht zur Arbeit gehen. «Es war ein grosser Aufwand für mich. Bis Mittag habe ich daran gearbeitet und musste neue Reifen organisieren», sagt Sturzenegger.

Das Spezielle an der Sache ist, dass kaum etwas am Auto fehlte. «Sie haben lediglich die Radmuttern von den Reifen weggenommen, alles andere war noch da», so Sturzenegger. Die herbeigerufene Polizei war ebenfalls ratlos, wie es dazu kommen konnte. «Sie wussten auch nicht weiter», sagt er. Von einem ähnlichen Fall in der Umgebung habe er nicht gehört. «Ich kenne solche Bilder ansonsten nur aus Italien», meint der 27-Jährige.

Polizei vermutet einen Lausbubenstreich

Die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden bestätigt, dass man eine Meldung von einem Auto erhalten habe. «Abgesehen von den entwendeten Radmuttern hatte es am Auto keine Schäden», sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden. Womöglich haben sich Unbekannte in der Nacht einen Scherz erlaubt. «Es ist möglich, dass es ein Streich war», sagt Schwarz. Eine Anzeige wurde deswegen aber nicht erstattet. «Es konnte keine deliktische Handlung festgestellt werden», so der Mediensprecher.

