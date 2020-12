Kankara, Nigeria : Unbekannte entführen 300 junge Männer aus einer Schule

Im nordwestlichen Teil Nigerias sind gemäss Behördenangaben rund 300 junge Männer aus einer Schule entführt worden. Noch bekannte sich keine Organisation oder Bande zu der Tat.

Im Nordwesten Nigerias sind nach Angaben der Behörden rund 300 junge Männer von Unbekannten aus einer Schule entführt worden. Die Tat ereignete sich schon am Freitagd in der Oberstufe der Jungen-Schule in Kankara. Zunächst war die Zahl der Entführten aber unklar. Der Sprecher des Bundesstaats Katsina sagte dann am Sonntag, es würden 321 Schüler vermisst. Einige von ihnen könnten aber in Sicherheit sein. Vertreter des Militärs und der Geheimdienste seien in Kankara, um Massnahmen zur Befreiung der Jugendlichen zu leiten.