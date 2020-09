Personen, die Angaben zum Vorfall an der St. Urbangasse beim Coop City, unweit des Sternen Grills oder zur gesuchten Hündin machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde die vor dem Coop angeleinte Grosspudeldame kurz nach 16 Uhr von einer unbekannten Person losgebunden und mitgenommen.

Am Dienstag 16.20 Uhr meldete die Hundehalterin bei der Einsatzzentrale, dass ihre angebundene Hündin Cannelle beim Coop City in unmittelbarer Nähe des Sternen Grills verschwunden sei. Die Hündin war von ihrer Besitzerin vor dem Eingang zum Geschäft an der St. Urbangasse angebunden worden.