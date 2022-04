Blessens FR: Unbekannte entsorgen 100 Pneus illegal in Waldbach

Im Bach La Roseire in Blessens FR wurden 100 Reifen illegal entsorgt.

Die Kantonspolizei Freiburg sucht nach Unbekannten, die in Blessens FR illegal Reifen entsorgt haben. Laut Medienmitteilung wurde die Kapo am Dienstag darüber informiert, dass im Bach La Roseire rund 100 Altreifen deponiert worden waren. Die Gemeinde entfernte die Pneus daraufhin umgehend. Dennoch geht die Polizei davon aus, dass das Ökosystem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Fischsterben wurde bisher noch keines festgestellt.