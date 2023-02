Rapper AKA (35) vor Restaurant erschossen

Südafrika : Unbekannte erschiessen Rapper AKA (35) vor Restaurant

Er war einer der erfolgreichsten Rapper Afrikas: Kiernan Forbes alias AKA. Der Musiker wurde am Freitag von zwei Unbekannten im südafrikanischen Durban erschossen. «Mit grosser Trauer bestätigen wir den Tod unseres geliebten Sohnes», schreiben die Eltern des Künstlers, Tony und Lynn Forbes, am Samstag auf Twitter.

Wie die Polizei mitteilt, seien der 35-Jährige und sein Freund Tebello Motsoane gerade von einem Restaurant zu ihrem Wagen spaziert, als ihnen zeitgleich zwei Männer von der anderen Strassenseite entgegenkamen, eine Waffe zogen und sie aus nächster Nähe erschossen. Was das Motiv für die Gewalttat an den beiden Männern ist, ist unbekannt. AKA sei zu diesem Zeitpunkt gerade unterwegs zu einem Auftritt gewesen. Kurz zuvor postete der Rapper auf Instagram noch Storys. Der Musiker hinterlässt eine achtjährige Tochter namens Kairo Olwethu Forbes.

Zahlreiche Preise in Afrika

AKA gewann in der Vergangenheit zahlreiche Preise in Südafrika. Er wurde zudem einmal für einen MTV Europe Music Award und mehrfach für einen BET-Award in den Vereinigten Staaten nominiert. Sein erstes Album «Alter Ego» wurde nach der Publikation direkt mit Gold ausgezeichnet. Dessen Nachfolger «Levels» erhielte sogar zehnfach Platin. Erst vor wenigen Wochen ist AKAs neueste Single «Prada» erschienen.