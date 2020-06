Gland VD

Unbekannte fällen Hochspannungsmast mit Sprengstoff

In Gland im Kanton Waadt wurde ein Hochspannungsmasten gefällt, augenscheinlich mit Sprengstoff. Die Bundesanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Der Hochspannungsmast liegt zwischen Bäumen am Boden. Vermutlich wurde Sprengstoff verwendet.

Am Freitag gegen 10.50 Uhr gingen bei der Waadtländer Kantonspolizei mehrere Notrufe ein. Autofahrer informierten, dass nahe der Autobahn Lausanne-Genf, kurz vor Gland in Richtung Genf, ein Hochspannungsmast am Boden liege.