Münchenstein BL: Unbekannte fesseln Mann und sprengen zwei Bankomaten

An der Fassade des Gebäudes und an den Bankomaten entstand massiver Sachschaden, glimmende Stellen konnten jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden. So konnte ein Brand verhindert werden. (Symbolbild)

In Münchenstein wurden im Einkaufszentrum Gartenstadt in der Nacht auf Freitag zwei Bankomaten sowie ein Münzzähler der Basellandschaftlichen Kantonalbank gesprengt. Kurz nach zwei Uhr in der Nacht traf der Notruf bei den Behörden ein. Als die Kantonspolizei und die Feuerwehr am Tatort eintrafen, waren die Unbekannten nicht mehr vor Ort. Die Einsatzkräfte trafen in unmittelbarer Nähe des Tatorts jedoch einen Mann an, der von der Täterschaft mutmasslich überrascht und gefesselt worden war. Der Mann war körperlich unverletzt. Dies teilt der Polizeisprecher Paul Steffen in einem Presseschreiben mit.