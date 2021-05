Abstimmungskampf vom 13. Juni - Unbekannte fordern Grünen-Nationalrat zum Suizid auf

Auch Gegenseite wird angegriffen

«Gehen Sie in den Wald und hängen Sie sich auf.» Das sollen anonyme Anrufer dem Biobauern in einem Brief geschrieben haben. Wie Baumann der Rundschau angibt, hätten sich die Angriffe auch gegen seine Familie gerichtet. Im Beitrag, der am Mittwochabend ausgestrahlt wird, berichten die SRF-Journalistinnen und Journalisten auch über Fälle von Vandalismus von Seiten der Befürworter der Initiativen im waadtländischen Payerne. Sie hätten Gegnern die Pneus aufgeschlitzt und Materialien abgebrannt.