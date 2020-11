Schaffhausen : Unbekannte greifen Mann in eigener Wohnung an

In der Stadt Schaffhausen ist am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Unbekannte waren in seine Wohnung eingedrungen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Steigbrunnens in Schaffhausen.

Eine Gruppe von sieben bis neun Personen hat am Dienstagabend einen Mann in Schaffhausen in dessen eigener Wohnung angegriffen. Er erlitt durch Schläge und Messerstiche schwere Verletzungen. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar.

Kurz vor halb neun Uhr abends tauchte die Gruppe junger und teilweise maskierter Männer in der Wohnung des Opfers auf, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch Tritte, Schläge und Messerstiche wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Spital gebracht werden musste. Die Angreifer konnten flüchten.

