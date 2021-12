Italien : Unbekannte hängen Hitler-Christbaumschmuck vor Rathaus auf

In einem Dorf in der Toskana haben Unbekannte Karton-Kreise mit Nazi-Abbildungen und dem Gesicht von Adolf Hitler an einem Weihnachtsbaum angebracht. Der Bürgermeister zeigt sich entsetzt.

1 / 4 Rund ein Dutzend dieser roten Karton-Kreise mit Nazi-Abbildungen hängte eine unbekannte Täterschaft an einen Weihnachtsbaum. Facebook/Comune Montemurlo Die Polizei fahndet nun nach den Leuten, die sich mit dem Hitler-Baumschmuck am Gemeinde-Christbaum zu schaffen gemacht haben. Facebook/Comune Montemurlo Da das Gebiet um das Rathaus von mehreren Überwachungskameras gefilmt wird, sei man zuversichtlich, die Täterschaft bald überführen zu können. Facebook/Comune Montemurlo

Darum gehts Die kleine toskanische Gemeinde Montemurlo ist wegen eines hässlichen Vorfalls in den Schlagzeilen.

Unbekannte brachten Weihnachtsschmuck mit dem Antlitz Adolf Hitlers an einem öffentlichen Weihnachtsbaum an.

Gegen die Verantwortlichen werde nun ermittelt, teilte die Kommune auf Facebook mit.

Die Polizei der kleinen Gemeinde Montemurlo in der Toskana sucht nach Unbekannten, die sich mit Hitler-Baumschmuck am Gemeinde-Christbaum zu schaffen machten. «Ein ernster Vorfall hat die Festtage in Montemurlo beschmutzt», schrieb die italienische Kommune nordwestlich von Florenz.

Unbekannte hängten demnach rund ein Dutzend rote Karton-Kreise mit Nazi-Abbildungen und dem Gesicht von Adolf Hitler an den Weihnachtsbaum. «Das ist kein Streich, ich bin zutiefst empört», erklärte Bürgermeister Simone Calamai. Hitler-Bilder als Dekoration am Weihnachtsbaum seien «eine Beleidigung» für die Gemeinde, die eine antifaschistische Tradition pflege und jedes Jahr am 11. September der Befreiung Montemurlos von den Nazis gedenke.

Bisher keine Probleme mit rechtsextremen Gruppen

Gegen die Verantwortlichen werde nun ermittelt, teilte die Kommune auf Facebook weiter mit. Rund ums Rathaus gebe es zahlreiche Überwachungskameras, deren Bilder man nun sichte. Bislang habe es nie Probleme mit rechtsextremen Gruppen im Ort gegeben, sagte am Dienstag ein Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!