Langenthal BE - Unbekannte halten Polizeiauto an und bewerfen Einsatzkräfte mit Flaschen

Langenthal BE, 25. April: Mehrere Personen bewarfen Polizisten mit Flaschen, so die Kapo Bern. Zwei Personen wurden angehalten und vorläufig festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag waren mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern in Langenthal unterwegs. Als sie um zirka 00.45 Uhr den Wuhrplatz passieren wollten, stellten sich dem Fahrzeug mehrere Personen in den Weg, wie die Kapo am Sonntagnachmittag mitteilte. Die Polizisten suchten daraufhin das Gespräch mit drei beteiligten Personen, die die Einsatzkräfte auch verbal angriffen. Noch während des Gesprächs warfen die Randalierenden Flaschen in Richtung der Polizisten, so die Kapo.